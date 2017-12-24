حريق ضخم بمركز تسوق في الفلبين

المتوسط:

كشف نائب رئيس بلدية دافاو جنوبي الفلبين، الأحد، عن أن السلطات المحلية ترجح مقتل 37 شخصا في حريق ضخم شب، في مركز تسوق في المدينة التي يتحدر منها رئيس البلاد رودريغو دوتيرتي.

وكتب باولو دوتيرتي، وهو نجل الرئيس، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المسؤول عن جهاز الحماية المدنية في دافاو، قال إن فرص هؤلاء الأشخاص الـ37 في أن يكونوا قد نجوا من الحريق “معدومة”.

واندلع الحريق في مركز تسوق “نيو سيتي” المؤلف من أربع طبقات، ما أدى إلى احتجاز أشخاص كثيرين بداخله، لا سيما في مركز الاتصالات الواقع في الطبقة الأخيرة، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس.

وأشارت الوكالة إلى أنّ “الحريق اندلع في الطابق الثالث الذي يضم متاجر تبيع منسوجات وأثاثا خشبيا وأدوات بلاستيكية، الأمر الذي أدى إلى انتشار النيران بسرعة كبيرة، كما أن إخمادها استغرق الكثير من الوقت”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية