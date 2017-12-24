ارتفاع عدد الهاربين من كوريا الشمالية إلى الجنوبية

المتوسط:

ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء في كوريا الجنوبية، أنّ عدد الكوريين الشماليين الهاربين عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية ارتفع إلى 15 شخصا خلال العام الجاري، مقارنة مع 5 أشخاص العام الماضي.

ولجأ كوريان شماليان إلى كوريا الجنوبية، على متن قارب صيد للأسماك في 20 ديسمبر الجاري، وفي اليوم التالي، لجأ جند من كوريا الشمالية إلى الجارة الجنوبية عبر الحدود المشتركة بين الكوريتين، وفق ما ذكرت الوكالة.

وقالت السلطات في كوريا الجنوبية إن من بين الخمسة عشر هاربا خلال 2017، 4 جنود انشقوا عن الجيش في بلادهم، ولجأوا إلى سول عبر المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين.

ويمثل هذا العدد زيادة 3 أضعاف عن العام الماضي، حيث لجأ 5 كوريين شماليين من بينهم جندي، إلى الجارة الجنوبية عبر الحدود بين الكوريتين.

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