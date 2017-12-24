الإسرائيليون يُطالبون «نتانياهو» بالرحيل

المتوسط:

للأسبوع الرابع على التوالي، تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت، في وسط تل أبيب، احتجاجا على “الفساد الحكومي” وللمطالبة بـ”رحيل” رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي يخضع لتحقيقات بشبهات فساد.

والتظاهرة التي أطلق عليها اسم “مسيرة العار”، تخللها إطلاق هتافات تطالب نتانياهو وأعضاء آخرين “فاسدين” في حكومته بالاستقالة.

وفي القدس جرت مظاهرة أخرى دعا إليها وزير الدفاع السابق موشيه يعالون، الذي أصبح خصما لنتانياهو، وشارك فيها مئات الأشخاص.

وقال يعالون مخاطبا المتظاهرين أن الفساد “آفة أخطر بكثير من التهديد الإيراني ومن حزب الله ومن حماس”.

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية في وقت تنتظر الطبقة السياسية في إسرائيل انتهاء التحقيقات التي تجريها الشرطة بشأن شبهات فساد تدور حول رئيس الوزراء.

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