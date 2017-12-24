كوريا الشمالية: عقوبات مجلس الأمن بمثابة حصار اقتصادي شامل

المتوسط/ وكالات:

قالت وزارة الخارجية الكورية شمالية، أن العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي، تعد بمثابة حصار اقتصادي شامل، ووصفتها الدولي بأنها “عمل من أعمال الحرب”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر عقوبات جديدة على بيونغيانغ يوم الجمعة ردا على تجاربها الصاروخية.

وصوت أعضاء مجلس الأمن، ويضم 15 دولة، بالإجماع لصالح فرض العقوبات التي تتضمن تقليص واردات الوقود بنسبة تصل إلى 90 في المئة.

يشار إلى أنأن بيونغيانغ تخضع بالفعل لعقوبات من جهات عدة مثل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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