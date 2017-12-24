قتلى وجرحى بهجوم مسلح على أحد المقاهي في مصر

المتوسط/ وكالات:

قام مجهولون بإطلاق نار على أحد المقاهي في قرية العامرية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة المصرية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 6 آخرون.

وأوضح مصدر أمني مصري، أن أربعة ملثمين يستقلون دراجات نارية، قاموا بفتح النيران على رواد أحد المقاهي بقرية العامرية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، موضحًا أن الحصيلة الأولية للحادث هي 3 قتلى و6 مصابين، لافتا إلى أن قسم شرطة مركز العياط تلقى بلاغًا من عدد من الأهالي بالحادثة وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة إلى مكان الحادثة للتحقيق وحصر الحصيلة النهائية للقتلى والمصابين.

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