مخطط اسرائيلي لبناء 300 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس

القدس 24 ديسمبر 2017 (وال) – قرر وزير الإسكان والبناء للاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت، البدء بترويج خطة بناء استيطانية كبيرة في القدس المحتلة.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن هذه الخطة تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية جديدة، فيما يطلق عليها “القدس الكبرى”.

ووفق القناة العبرية، فان غالبية تلك الوحدات ستبنى في المناطق المحتلة عام 1967، وعلى مساحات كبيرة جدا، ليصار إلى شمولها في نطاق بلدية الاحتلال في القدس. (وال – القدس) ع م

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