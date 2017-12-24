الرئيس ترامب يشكك بنزاهة نائب مدير مكتب التحقيقات FBI

واشنطن 24 ديسمبر 2017 (وال)- شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد، مجدداً في نزاهة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” أندرو ماكابي، الذي يخطط بدوره للتقاعد من منصبه خلال أشهر عقب توجيه اتهامات له بالتحيز ضده .

هذا وجاء ذلك – في تغريدة للرئيس الأميركي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

بدورها، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن مشرعين حققوا مع ماكابي في لجنتين منفصلتين، كجزء من تحقيق جديد يخص مكتب التحقيقات الفيدرالي والتحقيق الذي أجراه عام 2016؛ بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون .

وأوضحت الصحيفة أن الدور الذي اضطلع به ماكابي في الإشراف على هذا التحقيق، “تم وضعه مجدداً تحت فحص دقيق” .

وكان ماكابي قد أصبح القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في شهر مايو الماضي، عقب طرد ترامب لمديره السابق جيمس كومي، الذي كان يشرف بدوره على قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016 . (وال- واشنطن) ر ت

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