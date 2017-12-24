مصرع وضبط 18 إرهابيًا في مواجهات مع الشرطة المصرية

المتوسط: القاهرة

تلقى قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية، معلومات تفيد باتخاذ عدد من العناصر الإرهابية لمزرعة كائنة بمنطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وكراً للاختباء من الملاحقة الأمنية والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم الإرهابية بشمال سيناء .

وأضافت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الأحد، أن المعلومات تفيد بتورط العناصر المشار إليها فى زرع العبوات الناسفة واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بمحافظة شمال سيناء والتى أدت إلى استشهاد عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأوضح البيان، أنه تم استهداف المزرعة المشار إليها فجر اليوم الأحد، عقب تقنين الإجراءات وحال مداهمة القوات للمزرعة فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، حيث تم التعامل مع مصدر النيران ما أسفر عن مصرع تسعة 9 عناصر، جارى تحديدهم، والعثور بحوزتهم على 7 بنادق آلية – كمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة – كمية من وسائل الإعاشة – بعض الأوراق التنظيمية.

وتابع البيان: «كما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة التى قامت بها أجهزة الوزارة عن تحديد إحدى البؤر الإرهابية بنطاق محافظة القاهرة حيث تم توجيه ضربة أمنية لأوكار اختبائهم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وأسفرت عن ضبط 9 منهم»

وأكمل البيان: «وهم: رامز عبد الفتاح إبراهيم – حازم حنفى أحمد – أحمد عبد المنعم الخضراوى – باسم إبراهيم فتحى – عبد الرحمن محمد زيدان – محمد صلاح سيد عبد الجواد – أيمن السيد العطيشى – علاء الدين إبراهيم محمد – محمد ضياء الدين عبد المطلب، حيث تم العثور بحوزتهم على ( بندقية آلية – كمية من الطلقات – كمية من مادتى ” T.N.T – الهيكسامين ” شديدتى الانفجار – العديد من المواد والأدوات المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة – جهاز لاب توب يحتوى على تصوير لعناصر البؤرة أثناء تدريباتهم على استخدام الأسلحة بالمناطق الصحراوية ».

وكشفت عمليات الفحص وجود روابط تنظيمية بين عناصر البؤرة الإرهابية المُشار إليها وجماعة الإخوان الإرهابية حيث تبين حصول عناصر تلك البؤرة على دعم مادى مما يسمى بـ(الحراك المسلح) التابع للجماعة الإرهابية لتمويل تنفيذ عملياتهم العدائية وكذا سابقة انضمام أحد قيادات البؤرة الهارب أسامة بحر أحمد عبدالواحد للجان العمل النوعي بالجماعة وتلقيه دورات تدريبية على تصنيع العبوات المتفجرة بإحدى الدول المجاورة.

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