«أردوغان» يزور «السودان» لتوقيع بعض الإتفاقيات الإقتصادية

عين ليبيا

ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزور السودان اليوم في زيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس تركي، منذ إعلان استقلال البلاد عام 1956.

ويبحث أردوغان مع نظيره السوداني عمر البشير عددًا من الملفات السياسية، بالإضافة إلى توقيع بعض الإتفاقات الإقتصادية المتعلقة بالمنطقة الحرة والميناء.

كما تستمر الزيارة يومين، ويزور خلالها الرئيس التركي بورت سودان وتأتي زيارة أردوغان ضمن جولة أفريقية تشمل أيضًا تونس وتشاد.

السودان أعلن الأسبوع الماضي عن زيارة الرئيس التركي وبصحبته 200 من رجال الأعمال الأتراك.

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