تنسيق روسي أمريكي يعيد عشرات النازحين السوريين لقراهم

المتوسط:

عاد عشرات الاشخاص بينهم نساء وأطفال من مخيم الركبان في ريف حمص الشرقي قرب الحدود السورية العراقية إلى قراهم وبلداتهم اليوم الاحد .

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :” أمنت القوات الروسية بالتنسيق مع القاعدة الأمريكية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية عودة حوالي 70 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال الى منازلهم في بلدة القريتين والقرى المحيطة “.

ويضم المخيم المئات من العائلات النازحة من ريف دير الزور الشرقي ، وأغلبهم من عائلات جيش العشائر ، وأسود الشرقية ، ومغاوير الثورة وجيش سورية الجديد وتعرض المخيم لعدة تفجيرات بسيارات ودرجات مفخخة تبناها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

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