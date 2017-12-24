الأردن تدعو إلى علاقات مع إيران: من المهم توسيع خياراتنا

المتوسط:

قال رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى في البرلمان) عاطف الطراونة، إنه من المهم أن يدرس الأردن توسيع خياراته وتحالفاته دون أن يؤثر ذلك على علاقاته بدول الخليج، في إشارة إلى إيران وسورية.

يأتي ذلك في وقت تتحدث فيه تقارير عن خلافات أردنية سعودية ، وتوتر خفي في العلاقات على خلفية الموقف من القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

و أضاف الطراونة ، في جلسة لمجلس النواب اليوم الأحد ، “يبدو هاماً اليوم أن يدرس الأردن توسيع قاعدة خياراته وتحالفاته، دون أن يعني ذلك بأي شكل تأثر علاقتنا الاستراتيجية بالأشقاء في الخليج العربي، وعلينا جميعا الحذر من استمرار الاستقواء على القضية الفلسطينية نتيجة انشغال الدول بقضاياها، حيث من شأن ذلك أن يتسبب في أزمات متراكمة تنذر بإشعال نيران المنطقة”.

وأكد الطراونة أن أي مساس بـ “الواقع التاريخي والقانوني للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي كانت ضمن معاهدة وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة في عام 1994، يعد مدخلاً لتأجيج مشاعر الغضب التي سيكون لها ما بعدها على المستوى الفلسطيني وساحاتٍ أوسع”.

وكان الطراونة التقى قبل أيام السفير الإيراني مجتبى فردوسي بور، والقائم بأعمال السفير السوري في عمان أيمن علوش ، وأكد ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وهنأ بانتصارات الجيش السوري على الإرهاب.

وأكد السفيران أن لديهما تدعمان وصاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على المقدسات في القدس.

وجاء استقبال الطراونة للسفيرين عقب عودته من اجتماع الاتحاد البرلماني العربي والذي شهد ، بحسب مصادر نيابية ، اعتراض سعودي على الوصاية الأردنية.

وبحسب القوانين الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، فإن الأردن هو الوصي الوحيد على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

يشار إلى أن الأردن استدعى سفيره عبدالله ابو رمان من طهران في أعقاب الأزمة السعودية الإيرانية واقتحام سفارة الرياض من قبل متظاهرين، إلا أن ايران لم ترد بالمثل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية