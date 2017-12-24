السياح الأوروبيون يعودون لموريتانيا بعد غياب 10 سنوات

المتوسط:

وصل أول فوج سياحي أوروبي إلى موريتانيا اليوم الأحد بعد عشر سنوات من الغياب.

وقال مصدر رسمي إن مطار مدينة إطار شمال موريتانيا استقبل الفوج السياحي الذي ضم 147 سائحا فرنسيا قادمين من باريس يشكلون أولى رحلات الموسم السياحي الرسمي بموريتانيا.

وأكد المكتب الوطنى للسياحة أن رحلة اليوم ستكون بداية لرحلة أسبوعية تربط المدينة الشمالية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتوقف توافد السياح الأوربيين إلى شمال موريتانيا بعد إعلان المنطقة حمراء إثر مقتل سياح فرنسيين قرب مدينة ألاك جنوبى موريتانيا. وعانى قطاع السياحة في المنطقة الشمالية ظروفا اقتصادية صعبة، بعد أن أوقفت الوكالات السياحية رحلاتها الدولية.

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