الاحتلال اﻹسرائيلي يغلق المدخل الرئيس لقرية بجنوب نابلس

المتوسط:

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، من قبضتها العسكرية على قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، وأغلقت مدخلها الرئيس ببوابة حديدية ومكعبات اسمنتية.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال نصبت البوابة ووضعت المكعبات في أطراف الحي الشرقي للقرية بمحاذاة منازل المواطنين، ما يجعل إمكانية الدخول إليها والخروج منها صعبة للغاية، خاصة أن استخدام الطرق الترابية في السهول والجبال القريبة يفاقم معاناة المواطنين في الشتاء.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيس للقرية قبل يومين وأعيد فتحه بجهود من الارتباط العسكري، في حين أن إغلاق اليوم جاء أكثر صرامة وإحكاما، ما يخلق معاناة حقيقية للأهالي.

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