مصدر أمني عراقي: اعتقال “خلية نائمة” تابعة لداعش في بعقوبة

المتوسط

أفاد مصدر امني في ديالى،اليوم الاحد، باعتقال “خلية نائمة” مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي متورطة في سلسلة أعمال عنف شمال شرقي ب‍عقوبة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المصدر قوله، إن “فريقا أمنيا مشتركا نجح بجهود استثنائية في تفكيك واعتقال خلية نائمة مرتبطة بتنظيم داعش تتألف من ثلاثة ارهابيين تورطوا بسلسلة أعمال عنف اسفرت عن قتل واصابة 8 مدنيين في ريف قضاء المقدادية”.

وأضاف المصدر أن “تفكيك الخلية الارهابية واعتقال افرادها جاء بعد متابعة ورصد استخباري دام عدة اسابيع”.

وكانت الأجهزة الأمنية في ديالى تمكنت من تفكيك واعتقال العديد من شبكات “داعش” النائمة خلال الأشهر الماضية بعمليات نوعية جرت بمناطق متفرقة من المحافظة.

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