رئيس الفلبين: فرص نجاة المفقودين في حريق المركز التجاري معدومة

المتوسط:

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إن فرص نجاة المفقودين بالمركز التجاري الذي نشب فيه حريق كبير بمدينة (دافاو) الجنوبية مؤخرا “معدومة”.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الأحد، أن دوتيرتي أبلغ أسر المفقودين بضرورة الاستعداد للأسوأ، مشيرا إلى أن فرص نجاة ذويهم من الحريق “صفر” بالنظر إلى أنه لا يمكن لأحد البقاء على قيد الحياة في ظل هذه الظروف.

وكان 37 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم عقب اندلاع النيران في المركز التجاري المؤلف من أربعة طوابق، وقد تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، إلا انهم لم يتمكنوا بعد من دخول الجزء الذي يُعتقد أن المفقودين عالقون فيه.

يشار إلى أن الحريق قد بدأ من قسم الأثاث في الطابق الثالث، ثم امتد إلى الطوابق الأخرى بالمبنى المنكوب.

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