«فريد الديب» الرئيس المصري الأسبق لايملك أي أرصدة بالخارج

عين ليبيا

أكد المحامي “فريد الديب” الموكل عن الرئيس المصري الأسبق أن مبارك لايملك أي أرصدة بالخارج منذ توليه السلطة عام 1981 حتى سقوط نظامه في 2011 .

وقد جاء تصريح”الديب” بناء على رد المجلس الفيدرالي السويسري برفع الحظر عن أموال مبارك وعشرون شخصية أخرى ، كان النائب العام المصري قد طالب حكومة سويسرا بتجميد أرصدتهم للتحقيق في قضايا تربح من المال العام وكسب غير مشروع .

وقد أوضح الديب أن هذا الرد السويسري يؤكد بما لايدع مجالاً للشك بأن مبارك في الأساس لايملك أي أرصدة بالخارج ولا أموال منقولة أو غير منقولة .

هذا ولايزال الرئيس المصري الأسبق ” حسني مبارك” حبيس الإقامة بمنزلة البلاد .

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