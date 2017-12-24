رئيس الشيشان: مستعدون لإحباط تسلل متطرفين يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية

المتوسط:

قال الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، اليوم الأحد،” إن الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون في الشيشان تستعد لإحباط تسلل المتطرفين الذين يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في الشيشان”.

وأضاف قاديروف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية،” لدينا معلومات عن العديد من الإرهابيين الذين أرسلوا لتنفيذ هجمات إرهابية في جمهورية الشيشان..مشيرا إلى أن الإرهابيين وصلوا إلى جورجيا الآن وأنه ينتظر وصولهم إلى الشيشان، مؤكدا أنه سيتم إلقاء القبض عليهم أو تصفيتهم فور عبورهم الحدود الشيشانية”.

وأوضح أن هناك سيطرة كاملة على كل القنوات والمداخل والمخارج، تفاديا لتنفيذ الإرهابيين لهجوم حال وصولهم إلى الشيشان.

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