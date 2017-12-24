تونس: تفكيك خلية تكفيرية في ولاية نابل

المتوسط:

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطنى بولاية نابل التونسية من تفكيك خلية تكفيرية مكونة من 3 عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عاما.

وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية أنه خلال التحقيق مع تلك العناصر، اعترفوا بتبنيهم الفكر التكفيرى وتعمدهم نشر مدونات وصور ومقاطع فيديو عبر حساباتهم الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يمجدون فيها التنظيمات الإرهابية ويحرضون خلالها على الإرهاب.

كما اعترفوا بأنهم يقومون بعقد لقاءات سرية ويخططون للالتحاق بتنظيم “داعش” الإرهابى بسوريا. وتم التحفظ عليهم جميعا لمحاكمتهم بتهمة “الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي”.

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