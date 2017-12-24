عين ليبيا

رفضت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد، الإفراج عن الطفلة الفلسطينية عهد التيميمي بكفالة مالية إلى حين محاكمتها بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وقال باسم التميمي، والد الطفلة الفلسطينية إن محامي “عهد” تقدم بطلب إلى محكمة “عوفر” الإسرائيلية، قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، للإفراج عنها بكفالة مالية، إلا أن المحكمة رفضت القرار.

ومن المقرر أن تعقد جلسة لمحاكمة “عهد” ووالدتها “ناريمان” وابنة عمها “نور”، يوم غد الاثنين، في محكمة “عوفر”، بحسب التميمي.

التدوينة محكمة إسرائيلية ترفُض الإفراج عن «عهد التميمي» ظهرت أولاً على عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

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