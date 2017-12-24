الداخلية المصرية تؤكد مقتل 9 إرهابيين واعتقال 9 آخرين في مداهمة خلية إرهابية في الشرقية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس السبت، مقتل تسعة إرهابيين، بالإضافة إلى اعتقال تسعة آخرين في مداهمة لمحافظة الشرقية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى استمرار جهود وزارة الداخلية في تتبع العناصر الإرهابية التي تتخذ من بعض مناطق محافظة شمال سيناء مركزا لتنفيذ عمليات عدائية، حيث وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ عدد من تلك العناصر مزرعة كائنة في منطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية وكرا للاختباء من الملاحقة الأمنية، والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية شمال سيناء”.

وأشار بيان الداخلية إلى أن الضربة الاستباقية لتلك البؤرة، أسهمت فى إجهاض مخططات عناصرها لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي كانوا يعتزمون تنفيذها ضد بعض المنشآت المهمة والحيوية .

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