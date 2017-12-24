ماكرون يدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف الرياض بصاروخ باليستي

دان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، محاولة ميليشيات الحوثي استهداف الرياض بصاروخ بالستي، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع ملك المملكة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد أبدى ماكرون دعم فرنسا وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها، مؤكدا ضرورة العمل على مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وشدد الرئيس الفرنسي على موقف بلاده الواضح تجاه الدور الإيراني التخريبي المتمثل في دعم الميليشيات الحوثية، وتزويدها بتقنيات الصواريخ البالستية، لمهاجمة المملكة وتقويض الاستقرار في المنطقة، مشيدا بالدور السعودي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وخصوصا ما قامت به المملكة مؤخرا من دعم جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي.

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