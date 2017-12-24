تعليق رحلات شركة طيران الامارات من والى تونس

المتوسط:

قرَّرت تونس، الأحد، تعليق رحلات شركة طيران الإمارات «من وإلى تونس» في خطوة هدفها الرد على إجراء استهدف سفر التونسيات على متن رحلات متوجهة إلى دولة الإمارات خلال الأيام الماضية.

وذكرت وزارة النقل على “فيسبوك” أنَّها قررت “تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس إلى حين تمكُّن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقًا للقوانين والمعاهدات الدولية”

وأعلنت الحكومة الإماراتية اليوم أنَّ تأخير صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة إلى الإمارات خلال الأيام الماضية مرده “معلومة أمنية”.

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