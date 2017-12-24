ارتفاع حصيلة تصادم زورقين في بحيرة تنزانيا

المتوسط:

ارتفعت حصيلة تصادم زورقين في المياه التنزانية في بحيرة تنجانيقا إلى 19 قتيلا بعد العثور على ست جثث الأحد، حسبما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس. ووقع الحادث فجر الجمعة حين اصطدم مركب ينقل 135 راكبا باخر ينقل 63. ولم يتضح سبب التصادم حتى الآن.

وقال امانييل سيكولو المسؤول البحري الاقليمي لفرانس برس “حتى الآن انتشل عمال الاغاثة 19 جثة من المياه”، مشيرا إلى أن ثلاثة اشخاص لا يزالوا في عداد المفقودين. وبحيرة تنجانيقا هي ثاني أكبر بحيرة مياه عذبة في العالم وتتقاسمها أربع دول هي تنزانيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي وزامبيا.

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