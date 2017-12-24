ماكرون يؤكد للملك سلمان ضرورة مواجهة أنشطة إيران

دان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، محاولة فصائل الحوثي استهداف الرياض بصاروخ بالستي، وذلك خلال اتصال هاتفي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد.

وبحسب ما نقلته وكالة “واس” الرسمية السعودية فإن ماكرون أكد على “ضرورة العمل على مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مشدداً على موقف “بلاده الواضح تجاه الدور الإيراني والمتمثل في دعم الفصائل الحوثية وتزويدها بتقنيات الصواريخ البالستية لمهاجمة المملكة والاستقرار في المنطقة” على حد قول ماكرون.

وقدم ماكرون شكره لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة على ما بذلته وتبذله في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف، وجهودها في تجفيف منابع الإرهاب، وخصوصاً ما قامت به المملكة مؤخرا من دعم جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي.

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