«دمشق» تعارض مشروع قرار دولي بشأن الروهينغا

المتوسط:

اعترضت سوريا إلى جانب 9 دول أخرى، على مشروع قرار في الأمم المتحدة، يدعو إلى إنهاء ميانمار حملتها العسكرية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وحاز مشروع القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي على موافقة 122 دولة، مقابل اعتراض 10 دول، وامتناع 24 دولة عن التصويت، في الجمعة العامة للأمم المتحدة.

واعترضت الصين وروسيا وكمبوديا ولاوس والفلبين وفيتنام وبيلاروسيا وزيمبابوي وسوريا، بالإضافة إلى ميانمار نفسها على مشروع القرار.

ودعا القرار الحكومة في ميانمار للسماح بدخول عمال الإغاثة، وضمان عودة كافة اللاجئين، ومنح حقوق المواطنة لأقلية الروهينغا.

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إلى تعيين مبعوث خاص إلى ميانمار. وتبنت الجمعية العامة الإجراء بعد أن منحت لجنة الموازنة فيها الضوء الأخضر لتمويل مصاريف المنصب الجديد.

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