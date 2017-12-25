لهذا السبب.. سناتور جمهوري يحذر «ترامب»

المتوسط:

قال السناتور الجمهوري جيف فليك، إنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد يُواجه منافسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2020، إذا قرّر الترشح لولاية ثانية.

وقال فليك، وهو من الجمهوريين القلائل المناهضين لترامب،: «إذا ترشح الرئيس لولاية أخرى، إذا استمر على النهج نفسه، فإن عددا كبيرا من الناخبين سيبحثون عن مرشح آخر».

وأضاف “إذا خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ثمة احتمال أن يكون هناك منافس مستقل” لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2020.

وأردف فليك، الذي كان قد أعلنّ في الخريف أنه سيغادر مجلس الشيوخ نهاية 2018، وسيكون هناك على الأرجح مرشح جمهوري لانتخابات 2020 التمهيدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية