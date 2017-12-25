وثائق سرية تكشف عن وجود انهيار كبير في صفوف الحوثي

المتوسط:

كشفت وثائق سرية، نجحت دائرة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الوطني اليمني في الحصول عليها، عن حالة تصدع وانهيار كبير في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية التابعة للنظام الإيراني، حسب ما قال مصدر عسكري، الأحد.

وأظهرت الوثائق السرية، التي حصلت عليها دائرة الاستخبارات ونشرها المركز الإعلامي للجيش، تصدعا كبيرا في صفوف ميليشيات الحوثي، في مختلف الجوانب أهمها العسكرية والأمنية على مختلف الجبهات والمناطق التي لاتزال تسيطر عليها.

واتسمت الوثائق التي حصلت عليها الاستخبارات من مصادر خاصة في قيادة الميليشيات، بالسرية العالية، حيث شددت في كل زاوية منها على سريتها وتداولها في نطاق خاص ومحدود بالجهات المختصة.

وتعتبر الوثائق خلاصة لدراسات ميدانية عسكرية أعدها ما يسمى المكتب الجهادي للميليشيات، بإشراف عدد من الباحثين والخبراء الإيرانيين وخبراء من ميليشيا حزب الله اللبناني برئاسة “المعاون الجهادي” لزعيم جماعة الحوثي المدعو أبو زينب من “حزب الله”.

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