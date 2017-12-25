رئيس غواتيمالا يُقرر نقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس

المتوسط:

كشف رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، عنْ أنه أعطى تعليمات بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وتأتي هذه الخطوة بعد بضعة أيام من تأييد حكومته للولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي بيان مقتضب على حسابه الرسمي على فيسبوك، قال موراليس إنه قرر نقل السفارة من تل أبيب بعد تحدثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع قرارًا في 6 ديسمبر الجاري، يقضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، متراجعًا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة مُنذ عشرات السنين.

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