«القضاء» يُطالب إدارة «ترامب» السماح بلقاء داعشي أميركي

المتوسط:

أمرت قاضية أميركية إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالسماح للاتحاد الأميركي للحريات المدنية بالوصول إلى أميركي يُشتبه بمشاركته في القتال لحساب تنظيم داعش الإرهابي.

ولا يزال الرجل -الذي لم يعلن اسمه- محتجزا في مركز احتجاز سري أميركي في العراق منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ورفضت القاضية تانيا شوتكان في حكم أصدرته في وقت متأخر، طلب الحكومة بعدم قبول تدخل الاتحاد في مسألة احتجاز الرجل. ولم تقبل القاضية دفوع الحكومة بأن الاتحاد غير ذي صفة في القضية.

وحكمت القاضية بأن على وزارة الدفاع الأميركية منح الاتحاد حق مقابلة الرجل “بشكل مؤقت وفوري وغير خاضع للمراقبة”، كي يحدد ما إذا كان يريد من الاتحاد أن يوفر له المشورة القانونية.

وكان الرجل قد سلم نفسه في منتصف سبتمبر لمقاتلين أكراد سوريين تدعمهم الولايات المتحدة أثناء هجومهم على معقل تنظيم داعش السابق في الرقة شمال شرق سوريا.

وطبقا لحكم القاضية شوتكان تم تسليم الرجل للجيش الأميركي الذي صنفه باعتباره “مقاتلا من الأعداء” ونقله إلى مكان سري في العراق.

وقالت القاضية في حكمها إن المحتجز كان له اتصال بمسؤولين أميركيين فقط إلى جانب زيارتين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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