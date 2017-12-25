ملك إسبانيا يُطالب نواب كتالونيا بـ تفادي مواجهة جديدة

المتوسط:

خلالَ رسالته بِمناسبة عيد الميلاد، الرابعة منذ توليه العرش في 2014، دعا الملك فيليبي السادس، النواب الجدد في برلمان كتالونيا وغالبيتهم من الانفصاليين، إلى تفادي “مواجهة” جديدة، بعد محاولة انفصال أدت إلى انقسام كتالونيا وهزت إسبانيا.

ونبه فيليبي السادس، البرلمان الإقليمي الجديد إلى ضرورة مواجهة المشاكل التي تطال كل الكتالونيين، عبر احترام التعددية والتفكير بمسؤولية في مصلحة الجميع.

وأضاف الملك (49 عاما) في رسالته التي سجلها في القصر الملكي أن الطريق لا يمكن أن يقود مجددًا إلى المواجهة والإقصاء.. ونعلم جميعا بأنهما يؤديان فقط إلى الانقسام والغموض والإحباط.

ويأتي موقفه بعد ثلاثة أيام من انتخابات في كتالونيا فازت فيها الأحزاب الانفصالية بـ47.5 بالمئة من الأصوات. لكن خصومهم في حزب سيودادانوس حصدوا عددا أكبر من الأصوات.

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