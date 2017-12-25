انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب السودان

المتوسط:

أفادَ جيش جنوب السودان ومتمردون بأنّ اشتباكات وقعت بين الجانبين في منطقة منتجة للنفط، الأحد، لينهار وقف إطلاق النار بعد ساعات من سريانه.

واتهم كل من الجانبين الطرف الآخر ببدء القتال حول مدينة كوش في ولاية الوحدة.

وأشار مصدر يعمل في مجال المساعدات الانسانية إلى أنّ 17 من العاملين في جهود الإغاثة فروا من أعمال العنف. ولم ترد تفاصيل عن الخسائر البشرية.

كانت الحكومة وجماعات متمردة وقعت اتفاقًا لوقف إطلاق النار، الخميس، في أحدث مُحاولة لإنهاء حرب أهلية تَدور رحاها منذ أربع سنوات، والسماح لجماعات الإغاثة الانسانية بالوصول إلى المدنيين.

وسرى مفعول وقف إطلاق النار صباح الأحد، غير أن الاشتباكات سرعان ما تفجرت.

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