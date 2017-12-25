عائلات ضحايا طائرة ماليزية اسقطت في شرق اوكرانيا قلقون بعد اكتشاف بقايا بشرية

طالب اقارب ضحايا الطائرة الماليزية التي تحطمت في شرق اوكرانيا في 2014 باحترام أكبر لرفات الضحايا خوفا من “تلاعب” بها بعد العثور على عظام بشرية في موقع سقوط الطائرة.

وكان الصحافي باتريك لانكستر كشف في تسجيل فيديو وضعه على موقع يوتيوب في 11 ديسمبر انه عثر من العظام والبقايا البشرية الاخرى في موقع سقوط الطائرة في شرق اوكرانيا.

ويظهر لانكستر وهو صحافي حر في تسجيل الفيديو وهو ينقب عن البقايا في حقل تغطيه في المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون الموالون لروسيا.

وكان لانكستر أكد انه عثر على بقايا بشرية في اغسطس الماضي وسلمها الى رئيس بلدية محلي. وقال انه كان يحاول ان يقوم بذلك “بالطريقة الاكثر احترافية قدر الامكان.

وفي يناير ذكرت الشرطة الهولندية انها صادرت ما قد يكون بقايا بشرية كانت بحوزة صحفي هولندي قال انه وجدها في موقع سقوط الطائرة الماليزية التي كانت في رحلتها رقم “ام اتش17

لكن اكتشاف لانكستر الاخير أربك اقارب الضحايا و”جمعية ام اتش 17” الذين يطالبون بتسليم اي بقايا موجودة بشكل فوري لتحديد هوية صاحبها وتسليمها. وقال بيت بلوغ رئيس الجمعية لفرانس برس الاحد ان “ظروف اكتشاف البقايا مشكوك بها قليلا

واضاف ان البقايا عثر عليها في المكان الذي عمل فيه طاقم التحقيق المشترك على الارض تماما لذلك وجود الكثير من البقايا البشرية في هذه البقعة غير ممكن.

وكانت الطائرة الماليزية في رحلتها رقم “ام اتش 17” من امستردام وكوالالمبور عندما اسقطت في يوليو 2014 فوق اوكرانيا ما ادى الى مقتل كل ركابها البالغ عددهم 298 شخصا وغالبيتهم من الهولنديين.

وخلص تحقيق دولي الى ان الطائرة اسقطت بصاروخ روسي الصنع نقل عبر الحدود من روسيا الى اوكرانيا وأطلق من موقع خاضع لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا.

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