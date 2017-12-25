الجيش السوري يتقدم في منطقة حدودية قرب إسرائيل

توغلت القوات السورية في آخر جيب مازالت قوات المعارضة تسيطر عليه قرب منطقة حدودية إستراتيجية مع الاحتلال الصهيوني ولبنان

ووفقا لـ”رويترز”، قالت المعارضة المسلحة، إن قوات الجيش السوري تقدمت شرق وجنوب بلدة بيت جن التي يسيطر عليها معارضون بدعم من غارات جوية مكثفة وقصف مدفعي عنيف منذ بدء هجوم رئيسي قبل أكثر من شهرين للسيطرة على المنطقة

وقال الجيش السوري، إنه طوق بلدة مغر المير عند سفوح جبل الشيخ مع تقدم قوات الجيش صوب بيت جن وسط اشتباكات عنيفة، حسب رويترز

وذكرت “رويترز”، أن هذا الجيب هو آخر المعاقل المتبقية لقوات المعارضة في المنطقة الواقعة جنوب غربي دمشق والتي تعرف باسم الغوطة الغربية والتي سيطرت عليها القوات الحكومية منذ العام الماضي بعد معارك عنيفة على مدى سنوات مما أجبر قوات المعارضة على الاستسلام

هذا وتشعر إسرائيل بقلق من تعزيز إيران نفوذها في سوريا بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي وقامت خلال الأسابيع القليلة الماضية بتصعيد هجماتها ضد أهداف تشتبه بأنها إيرانية داخل سوريا

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