تنظيم داعش الارهابي يعلن مسؤوليته عن تفجير في أفغانستان

أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف مجمعا تابعا لجهاز المخابرات الوطني الأفغاني في العاصمة كابول يوم الاثنين 25 ديسمبر أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة شخصين آخرين

ويأتي التفجير بعد أسبوع من إعلان التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن هجوم على مركز تدريب في نفس الجهاز وهو المديرية الوطنية للأمن في كابول والذي انتهى بقتل المهاجمين قبل أن يتسببوا في سقوط عدد كبير من الضحايا

وقال مسؤولون أمنيون في كابول إن الانفجار جاء بعد أن اقترب انتحاري من مدخل جهاز المخابرات قبل أن يفجر نفسه مشيرين إلى أن القتلى والمصابين مدنيون كانوا يمرون بالمنطقة

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب اثنان

وتزايد نشاط فرع التنظيم الارهابي في أفغانستان، الذي ظهر في أوائل عام 2015 قرب الحدود مع باكستان، وأعلن مسؤوليته عن عدة هجمات انتحارية وقعت في كابول في الآونة الأخيرة

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