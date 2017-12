المتوسط:

لقى 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، وأصيب 15 آخرين، إثر حادث دهس حافلة عند مدخل نفق للمشاة في موسكو.

وذكرت مصادر طبية أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

Horrific RT @News_Executive: BREAKING: At least Five killed, 15 injured after a bus drove into the underground passage at the metro station Slavyansky Bulvar in Moscow, Russia. pic.twitter.com/GOl6PvnEyG

— Prithwijit Mukherjee (@prithwi3001) December 25, 2017

