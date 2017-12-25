الرئاسة التونسية : الإمارات لديها معلومات بعمليات إرهابية قد تضربها بأيدي تونسية

نقلت وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء عن المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية أن الإمارات لديها معلومات بأن تونسيات أو نساء يحملن جوازات سفر تونسية ربما ينفذن عمليات إرهابية في دولة الإمارات، جاء ذلك بعد أن منعت الإمارات التونسيات من التوجه إليها على متن طائراتها لأسباب قالت إنها أمنية، ما أدى إلى تعليق تونس مساء أمس الأحد رحلات شركة طيران الإمارات، ومقرها دبي.

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