الجيش النيجيري يصد هجوما لجماعة بوكو حرام

المتوسط:

نجح الجيش النيجيري، في صد هجوما لجماعة بوكو حرام على ضواحي مدينة مايدوجورى في شمال شرق البلاد، أمس الاثنين.

وقال الميجر جنرال نيكولاس روجرز، الذي يقود عمليات الجيش النيجيري ضد جماعة بوكو حرام لرويترز عبر الهاتف، إن الوضع الآن تحت السيطرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية