فلسطين تهاجم دولة جواتيمالا لنقل سفارتها إلى القدس

المتوسط:

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ، أن قرار دولة جواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس يشكل “عملا مخزيا” وغير قانوني.

وقالت الخارجية فى بيان إن “هذا العمل المخزى والمخالف للقانون، يستفز مشاعر المسيحيين والمسلمين كافة، بما فى ذلك أولئك الذين أعلنوا بالإجماع وبشكل لا لبس فيه، رفضهم لكافة المحاولات التى تستهدف وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، أو نقل السفارات إليها”.

وكان رئيس جواتيمالا جيمى موراليس، قال إنه قد أعطى تعليمات بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس وذلك بعد بضعة أيام من تأييد حكومته للولايات المتحدة فى خلاف بشأن وضع المدينة.

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