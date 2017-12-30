«داعش» يُعلن مسؤوليته عن هجوم الكنيسة في حلوان

المتوسط:

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مَسؤوليته عن الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، الذي أدى إلى مَقتل 9 أشخاص من بينهم شرطي.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، أنّ مُسلحا أطلق النار على مصلين ورجال شرطة يحرسون الكنيسة، فـ قتل تسعة أشخاص على الأقل قبل إصابته وإلقاء القبض عليه.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن هُوية منفذ الهجوم، وقالت إنه يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، وقد نفذ هجمات عدة ضد رجال الأمن منذ العام الماضي.

وأقيمت جنازة مُشتركة لثمانية من القتلى مساء الجمعة في كنيسة السيدة العذراء بحلوان، في حين وضعت قوات الأمن في حالة تأهب، لا سيما وأن الهجوم يأتي في وقت يحتفل فيه المسيحيون بالأعياد.

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