هذا ما حذرت منه روسيا مواطنيها في إيران

المتوسط:

حذر مركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية، المواطنين بالابتعاد عن مناطق تجمع المحتجين في المدن الإيرانية.

وقال البيان المنشور على تويتر،: “شهدت شوارع مدن إيرانية عدة، بينها طهران ومشهد وأصفهان ورشت، احتجاجات سخط اجتماعي”.

وأضاف، “ننصح بالتزام اليقظة وعدم الاقتراب من أماكن تجمع المحتجين”.

وقتل 5 أشخاص وأصيب آخرون بجروح، السبت، من جراء إطلاق الأمن الإيراني الرصاص على محتجين في غرب إيران في ثالث يوم من المظاهرات الحاشدة في معظم مناطق البلاد، حسب ما قال ناشطون ومواقع تابعة للمعارضة الإيرانية.

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