رئيس ليبيريا الجديد يتعهد بتحسين حياة المواطنين

المتوسط:

في أول خطاب علني له بعد فوزه في انتخابات 26 ديسمبر، تعهد رئيس ليبيريا المنتخب جورج ويا السبت بتحسين حياة الليبيريين، مؤكدًا أنه سيستند إلى “التقدّم” الذي أحرزته الرئيسة المنتهية ولايتها إيلين جونسون سيرليف.

وقال ويا خلال مؤتمر صحافي “سنبني على التقدم الذي حققته السيدة إيلين جونسون سيرليف لتحسين حياة الليبيريين”.

وأضاف،: “يمكنني القول علنا أن الطريقة الفضلى للاحتفال بالليبيريين هي بتحسين حياتهم.. واليوم أعلن أن تحسين حياة الليبيريين هي مهمة استثنائية”.

وتابع الرئيس المنتخب “إن الذين سيتم اختيارهم في الحكومة سيكونون مكرسين لفكرة العمل من أجل الفقراء والتحول الاجتماعي”، مشددًا على أن “الليبيريين هم الأبطال الحقيقيون لهذا النصر”.

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