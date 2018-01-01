«ترامب»: نراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

المتوسط:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونواب من الحزب الجمهوري، الأحد دعمهم الصريح لعشرات الآلاف من الإيرانيين الذين يحتجون على النخبة الدينية غير المنتخبة في إيران، والسياسة الخارجية للبلاد في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في تغريدة من ناديه الخاص في بالم بيتش بولاية فلوريدا “احتجاجات ضخمة في إيران… الشعب أدرك أخيرا كيف أن أمواله وثروته تُسرق وتهدر على الإرهاب”.

وأضاف “يبدو أنهم لن يقبلوا بهذا أبدا بعد ذلك.. الولايات المتحدة الأميركية تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان”.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان “الحكومة الإيرانية تتعرض لاختبار من مواطنيها.. ندعو الله أن تنتصر الحرية وحقوق الإنسان”.

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