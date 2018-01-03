العريبي : وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة تشرع في إحالة مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2017 إلى جهات العمل

البيضاء 03 يناير 2018 (وال) – أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة السيد حاتم العريبي أن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية الموقتة، شرعت اليوم الأربعاء في العمل على إحالة المخصصات المالية لمرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2017 ميلادي، إلى جميع الجهات الممولة من قبل الخزانة العامة.

ونقل العريبي عن معالي وزير المالية والتخطيط السيد كامل الحاسي قوله إن الوزارة “ستبدأ في إحالة المخصصات لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة اعتبارًا من الأحد المقبل”، مضيفا أنه “على الجهات المعنية إحضار تقرير الإيرادات والمصروفات حتى نهاية شهر نوفمبر ونسخة من الخلاصة العامة للمرتبات عن شهر أكتوبر 2017”.

كما طالب “بضرورة إحضار بيان تفصيلي عن قيمة مرتبات كل القطاعات في البلديات وإفادة سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي والتضامن حتى شهر أكتوبر الماضي وفقا للكشف الوارد مع الخبر”.(وال – البيضاء) ا م

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