الاتحاد الأوروبي ينتقد من «يعزلون» كوبا ويبدي رغبة في التعاون معها

وكالات – المتوسط:

انتقدت فيديريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، السياسات التي تعزل كوبا ، فيما فسره محللون كوبيون على أنه إشارة ضمنية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت موجيريني، في مؤتمر أكاديمي بهافانا: “هناك من يحاول عزل كوبا، ونحن الأوروبيون نريد أن نظهر، على العكس من ذلك، أننا أقرب إليكم من أي وقت مضى”.

وأضافت :”في مواجهة من يرفعون الجدران ويغلقون الأبواب، نحن الأوروبيون نريد أن نبني جسورا ونفتح أبوابا من خلال التعاون والحوار”.

وهذه هي أول زيارة تقوم بها موجيريني منذ دخول اتفاقية الحوار السياسي والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وكوبا حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يشكل هذا الاتفاق المهم ، وهو الأول بين الجانبين ، إطارا قانونيا جديدا للعلاقات الثنائية، بما في ذلك حوار سياسي بشكل أفضل والتعاون والعمل المشترك في المحافل متعددة الأطراف.

وتم تحديد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوبا إلى حد كبير من خلال ما يسمى بالموقف المشترك لعام 1996 الذي طالبت فيه بروكسل بتحسين سجل حقوق الإنسان من هافانا والانتقال من دولة الحزب الواحد إلى ديمقراطية تعددية.

وقالت موجيريني إن “الحوار بشأن حقوق الإنسان سمح لنا بمعالجة المسألة في أوروبا وكوبا أيضا على الرغم من وجود خلافات في وجهات نظرنا”.

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