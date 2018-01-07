زعيمة المعارضة الإيرانية تدعو لتحرك دولي لإيصال صوت الشعب

المتوسط:

دعت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، الهيئات الدولية إلى إدانة النظام الإيراني، على إثر إخلاله بشبكة الإنترنت، وطالبت بالتحرك لإيصال صوت “الشعب المكبل”.

وأضافت رجوي، أنها تدعو جميع أبناء بلدها إلى أن يرسلوا أسماء وصور من وصفتهم بـ “شهداء الانتفاضة إلى المقاومة الإيرانية.

وأكدت وجوب مقاضاة المسؤولين عن دماء القتلى، وأوردت في تدوينة على المنصات الاجتماعية “لقد أعطت دماء شهداء الانتفاضة وصمود الشعب الايراني ثمارها وأثير موضوع القمع في إيران في مجلس الأمن الدولي..إنه إنجاز كبير لانتفاضة الشعب”.

وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل 22 شخصا، فضلا عن اعتقال أكثر من ألف شخص، وفقا لما ذكره مسؤولون إيرانيون.

وتفجرت التظاهرات المناوئة للحكومة يوم 28 ديسمبر في مدينة مشهد، بعد إعلان الحكومة خططا لرفع أسعار الوقود، وخفض أموال تقدم شهريا لمحدودي الدخل.

وامتدت القلاقل إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة في الريف، وشارك فيها آلاف من الشبان والطبقة العاملة الغاضبين من فساد المسؤولين والبطالة والفجوة الآخذة في الاتساع بين الفقراء والأغنياء.

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