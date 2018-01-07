موجة باردة تضرب الساحل الشرقي الأميركي

المتوسط:

هبت موجة شديدة البرودة قادمة من القطب الشمالي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وولايات الغرب الأوسط في الوقت الذي يكافح فيه عشرات الآلاف من الأشخاص لإزالة الجليد الناجم عن عاصفة ثلجية قوية تسببت في انهمار ثلوج كثيفة في الكثير من المناطق.

وامتدت التحذيرات من البرد القارس والطقس المتجمد من فلوريدا إلى نيو إنغلاند وإلى ولايات داخلية في الغرب الأوسط في حين حذرت الهيئة الوطنية للطقس من هطول أمطار متجمدة من كانساس إلى أوهايو.

وحذر المسؤولون السكان في بعض المناطق من أن تعرض الجلد لهذا الطقس ممكن أن يؤدي إلى التجمد خلال دقائق. وكثفت العديد من المدن من هيوستن إلى بوسطن الجهود لنقل المشردين إلى مراكز إيواء.

وعرقلت الموجة الباردة جهود الأطقم التي تعمل على إزالة الجليد والثلوج من الطرق بعد أن أدت عاصفة ثلجية إلى إغلاق الساحل الشرقي يومي الخميس والجمعة مما أجبر مئات المدارس على إغلاق أبوابها.

كما أجبرت المطارات الكبيرة على تعليق رحلات الطيران بسبب الجليد كما علقت خدمات السكك الحديدية بعض الرحلات أو قلصت الخدمة.

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