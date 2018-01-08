طالب في كلية الطب يطلق نداء استغاثة لإنقاد نزلاء مستشفى قرقارش للأمراض العقلية .. ورئيس الحكومة عبدالله الثني يستجيب

قرنادة 08 يناير 2017 (وال) – أطلق أحد طلاب كلية الطب بجامعة طرابلس نداء استغاثة لإنقاذ نزلاء مستشفى قرقارش للأمراض العقلية في العاصمة من الأوضاع الصحية والإنسانية المتردية، ما دعا دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني الاستجابة لهذا النداء الإنساني.

وقال مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء لوكالة الأنباء الليبية إن دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني طالب بضرورة تواصل مطلق النداء مع الحكومة المؤقتة عبر بريدها الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة على أرقام الهواتف المحمولة(0916007130-092333181).

وأوضح مدير المكتب الإعلامي للحكومة أن دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني أصدر تعليماته بالتواصل مع مطلق النداء لمعرفة كافة الاحتياجات التي يتطلبها المستشفى تمهيدا لتوفيرها من قبل وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة وجهاز الإمداد الطبي.

وأبدى دولة رئيس الحكومة -بحسب مدير المكتب الإعلامي- امتعاضه الشديد من وصول حالة هؤلاء المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا الحال السيء للغاية في ظل سيطرة ما تسمى بحكومة الوفاق غير الدستورية على مقاليد الأمور في العاصمة وتجاهلها لهذه الشريحة وغيرها من شرائح الليبيين.

وشدد دولته على ضرورة الوصول إلى أي مسؤول على المستشفى في حال تعذر الوصول إلى مطلق الحملة لبحث الاحتياجات الضرورية للمرضى، داعيا في الوقت ذاته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الحقوقية التابعة لها إجراء حملات تفتيشية على مثل هذه المؤسسات المهملة، وألا تنشغل بالسياسة عنها.

وكان مطلق الحملة قد طالب المواطنين بجمع التبرعات من الملابس والأسرة والأغطية والأغذية التي ينعدم وجودها في المستشفى، واصفا أن هذه الحملة تأتي عقب تخاذل من يوصفون بالمسؤولين في طرابلس.(وال – قرنادة) ام

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