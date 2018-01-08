الاتحاد الأوروبي يدعو «ظريف» لبحث احتجاجات إيران

المتوسط:

قرر الاتحاد الاوروبي دعوة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إلى بروكسل قريبا للبحث بالاحتجاجات الأخيرة في بلاده.

وقال وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل على قناة التلفزيون الالمانية “زي دي اي”، “اتصلت بنظيري الإيراني والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي (للشؤون الخارجية فيديريكا موغريني) واتفقنا على دعوة وزير الخارجية الإيراني إذا أمكن الأسبوع المقبل”، بدون أن يعطي تفاصيل اضافية.

وأضاف غابرييل “قُلنا بوقت مبكر جدا إنّنا نؤيد حرية التظاهر وإنّ الدولة يجب أن تدعم ذلك”.

وعقد مجلس الشورى الإيراني جلسة مغلقة الأحد لمناقشة الاضطرابات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، فيما نظمت تظاهرات جديدة بمدن عدة.

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