«هيلي»: “زر الرئيس الأمريكي” النووي نبه كيم جونغ لخطورة الوضع

المتوسط:

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إن تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بخصوص امتلاكه زرا نوويا أكبر مما يمتلكه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون “نبهت” كيم وأوضحت مخاطر المواجهة النووية.

كان الزعيم الكوري الشمالي قد أكد أن لديه زرا نوويا جاهزا للاستخدام، مما دفع ترامب للرد في تغريدة على موقع تويتر الأسبوع الماضي قال فيها إن الزر الأميركي الذي يمتلكه أكبر وأقوى.

ولقي هذا التعليق انتقادات بما في ذلك من جو بايدن نائب الرئيس الأميركي سابقا، والذي قال إن هذا التعليق أفقد الحلفاء الثقة في واشنطن.

وقالت هيلي لدى سؤالها في برنامج تبثه شبكة إيه.بي.سي عما إذا كانت تغريدة الرئيس فكرة صائبة “أعتقد أن عليه (ترامب) دائما إبقاء كيم متنبها. من المهم جدا ألا نسمح له أبدا بالغطرسة الشديدة التي لا يدرك معها حقيقة ما سيحدث إذا بدأ حربا نووية”.

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