الشرطة والجيش المكسيكي تبادل لإطلاق النار مع سكان بلدة لاكونسيبسيون

لا كونسيبسيون 08 يناير 2018(وال)- قال مسؤولون في حكومة المكسيك يوم أمس الأحد أن 11 شخصا لقوا حتفهم في معركة بالأسلحة النارية على مشارف منتجع أكابولكو السياحي في المكسيك بين سكان بلدة صغيرة وقوة شرطة محلية.

وأوضح المسئولين الحكوميين أن تبادل إطلاق النار وقع في منطقة لا كونسيبسيون الزراعية إلى الجنوب مباشرة من أكابولكو بعدما اعتقلت عناصر من الشرطة المحلية شابا بسبب سلوك غير منضبط خلال احتفالات أقيمت بالبلدة صباح الأحد.

وقال روبرتو ألفاريز المسئول بجهاز أمن الدولة للصحفيين إنه بعد أن دخل جنود من الجيش وأفراد من الشرطة الحكومية البلدة في وقت لاحق قتلوا بالرصاص ثلاثة من عناصر الشرطة المحلية بعدما قاوموهم.

هذا واعتقلت السلطات 30 فردا آخرين من الشرطة المحلية الذين سمح لهم مسئولو الحكومة بالعمل في البلدة الصغيرة.

وتعد أكابولكو أكبر مدينة في ولاية جويريرو الواقعة جنوب المكسيك، وهي من أكثر الولايات التي تشهد غيابا للقانون فضلا عن كونها مركزا لإنتاج الخشخاش الذي يصنع منه الهيروين.

ويشار إلى أن الحروب عادة ما تندلع بين عصابات المخدرات العنف في الولاية.

ويعتبر منتجع أكابولكو من أشهر منتجعات المكسيك السياحية ويقصده نجوم هوليوود منذ عقود.(وال- لا كونسيبسيون) س ع / ع م

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